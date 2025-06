Carlos Miguel detalha saída do Corinthians e plano da época: ‘Só se virasse o Real Madrid’

Aos 26 anos, goleiro do Nottingham Forest responde, ainda, se voltaria a defender o Timão no futuro

Ex-goleiro do Corinthans , Carlos Miguel comentou sobre sua polêmica saída do clube, salientando que uma transferência para o futebol europeu estava em seus planos. Ele deixou o Timão para jogar no Nottingham Forest, da Inglaterra.

“Era a Premier League. Muita gente não consegue entender a dimensão que é a Premier League para o mundo. Você vê a rotação, velocidade, é muito diferente, muito mais rápido. Quero ser um dos melhores goleiros do mundo. No Corinthians eu não conseguiria ser. Só se o Corinthians ganhar a Libertadores, Mundial, ‘Super Mundial’… virasse o Real Madrid. Era plano de carreira, tem o sonho de jogar na Europa, em um dos maiores times do mundo, seguir a carreira do Alisson, do Ederson”, iniciou ele, em entrevista ao podcast PodPah.

Corinthians ’empurrou com a barriga’

Carlos Miguel contou que ainda antes de assumir a condição de titular, no começo da temporada de 2024, o Corinthians “empurrou com a barriga” quando seu empresário procurou o clube para renovar o contrato. Contudo, com a rápida ascensão do goleiro, a situação mudou em razão de uma proposta de pré-contrato do futebol inglês.

“Eu estava ali e ninguém tinha enviado uma proposta. E eu falando com os caras do Nottingham. Queriam contratar outro goleiro e aceitei a oferta. O Corinthians me fez a proposta no dia do jogo com o São Paulo. Mas eu já tinha assinado pré-contrato. Foram semanas até resolver. Pensava em ir, não ir, conversei com as pessoas próximas, você vê a situação que o Corinthians estava… Não é nem pular antes de afundar. Eu sabia que se todos colocassem a cabeça no lugar e soubessem onde estava, iria melhorar. O Corinthians é muito grande”, detalhou.

“Teve muitas coisas que foram feitas que eu não gostei. De repente deu uma confusão, falaram que pediram para eu jogar e eu recusei. Ficou um clima muito pesado. Chegou em um ponto que eu deixei”, acrescentou Carlos Miguel.