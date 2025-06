Câmara do Rio se aproxima de tornar ‘persona non grata’ o presidente da Conmebol

Nesta quarta-feira, dia 4, ocorreu a primeira votação a favor de um projeto de lei que torne Alejandro Domínguez persona non grata

A decisão da Câmera Municipal se deve ao fato de que além de Domínguez ser omisso ao racismo existente no meio futebolístico, o próprio tem feito declarações preconceituosas sobre os brasileiros. Em março deste ano, por exemplo, ele disse que a Copa Libertadores sem clubes brasileiros seria como “Tarzan sem [a macaca] Chita”.

Foi aprovado nesta quarta-feira (4), um projeto de lei que declara o presidente da Confedereração Sul-Americana de Futebol (Conmebol) , Alejandro Domínguez, persona non grata na cidade do Rio de Janeiro.

O responsável pelo projeto foi o vereador Leonel de Esquerda do Partido do Trabalhador (PT). De acordo com ele, o presidente paraguaio, “no alto de toda sua arrogância, preconceito, racismo e xenofobia”, comparou “nossa maravilhosa miscigenação a um macaco”.

A primeira votação foi mais rápida do que o esperado. Não durou nem um minuto e meio. Mas, para que ocorra a sanção por parte do prefeito Eduardo Paes (PSD), a proposta precisa passar por uma segunda análise.

