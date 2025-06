Bruno Henrique, do Flamengo, sofre revés por habeas corpus em caso de manipulação

Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, do Distrito Federal, negou, nessa terça-feira (03), o pedido da defesa do atacante rubro-negro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a 3ª Turma Criminal do Distrito Federal rejeitaram o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Bruno Henrique no suposto envolvimento em manipulação de apostas. Os advogados do atacante do Flamengo pretendiam levar o caso para esfera federal, visto que a infração possui “caráter transnacional”. Além disso, solicitaram a anulação das provas colhidas e a revogação da decisão que autorizou a apreensão do celular do atleta.

Contudo, o desembargador André Ribeiro, do TJ-RJ, recusou o pedido liminar da defesa. Mantendo, assim, o inquérito sob responsabilidade da Justiça Estadual. De forma semelhante, o magistrado Demétrius Gomes Cavalcanti, do Distrito Federal, também negou os requerimentos. Ambas as decisões reforçaram a legalidade das diligências e autorizaram a continuidade da investigação em curso.