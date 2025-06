Botafogo x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Botafogo e Ceará quitam a rodada que estão devendo no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O encontro desta semana encerra, enfim, a décima jornada desta edição da competição nacional. O Glorioso está em nono lugar, com 15 pontos. O Vovô, em décimo, aparece logo atrás, com a mesma pontuação, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 18h30. Diego Mazur veste a camisa 10 da narração. Rodrigo Seraphim o acompanha seus comentários sempre precisos. Por fim, Vanderlei Lima garante a melhor qualidade nas reportagens.