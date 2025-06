Botafogo tenta a contratação de Joaquín Correa, da Inter de Milão

Argentino, de 30 anos, não deve renovar com o clube italiano, vice-campeão da Champions, e pode assinar, sem custos, com o Alvinegro

O Botafogo segue forte no mercado e está próximo de trazer mais um reforço para a temporada. Trata-se de Joaquín Correa, atacante da Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, que negocia com o Alvinegro há cerca de três dias e pode assinar um contrato por duas temporadas. A informação é do portal “ge”.

O jogador, no momento, já aceitou a proposta salarial para atuar no futebol brasileiro e deu sinal verde ao seu staff para concluir o negócio com o Botafogo.

O Alvinegro tem mapeado o mercado na busca por reforços pontuais. Com isso, a diretoria acredita que o argentino tem qualidade e experiência para reforçar o sistema ofensivo.

Dentro das quatro linhas, o jogador atua como falso nove, mas também pode fazer a função de ponta esquerda. Na última Copa do Mundo, no Qatar, Joaquín esteve na lista de convocados, porém foi cortado por causa de uma lesão no joelho. Para o seu lugar, disputou o torneio Thiago Almada, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo clube carioca.