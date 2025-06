Botafogo negocia com atacante Luka Jović, do Milan

Além de tentar a contratação de Joaquin Correa, da Inter de Milão e de Arthur Cabral, do Benfica, o Botafogo também negocia com o atacante Luka Jović, do Milan e com passagem pelo Real Madrid. A ideia da diretoria alvinegra é ter um jogador substituto de Igor Jesus, que vai para o Nottinham Forest, da Inglaterra, após a realização do Mundial de Clubes. O clube coloca o jogador como “plano A” e está otimista por uma resposta positiva. A informação inicial é do “O Globo”.