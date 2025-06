Botafogo inaugura mais uma loja oficial no Rio de Janeiro

O Botafogo não perdeu tempo. Assim, no embalo do lançamentos das novas camisas oficiais e da próximidade com o Super Mundial de Clubes da Fifa, inaugurou mais uma loja física no Rio de Janeiro. A nova Botafogo Store fica no Shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Del Castilho (Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126), próxima, aliás, do Estádio Nilton Santos.

Segundo o próprio clube, o espaço, em formato temporário de pop-up, foi montado em tempo recorde: apenas dez dias para gerar receita, fortalecer a presença da marca e atender a uma antiga demanda dos torcedores da região. A versão permanente, aliás, já está em fase de obras. A ideia do Botafogo é inaugurá-la nos próximos meses.