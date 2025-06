Atlético chegou a maior série invicta do Brasileirão 2025

No último dia 01/6, o Atlético venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, e pulou para o oitavo lugar da tabela. Assim, o Galo atingiu a maior série de jogos sem perder no Campeonato Brasileiro deste ano. Ao todo são sete rodadas consecutivas.

“Dos últimos 21 pontos, ganhamos 15 no Brasileiro. É muita coisa. Nós estamos sete partidas no Brasileiro, é coisa grande. Saímos da vice-lanterna do Campeonato e estamos no bloco de cima. Vamos fechar essa primeira etapa, contra o Internacional em casa, e fazer o melhor possível. Quem sabe uma vitória, passando a ter 20 pontos, em bloco de pré-Libertadores”, analisou o técnico Cuca.

Mais números positivos do Atlético

Contudo, a vitória fora de casa no domingo passado trouxe outro número positivo. O Atlético, novamente, encerrou a invencibilidade em casa de um time da Série A. O Ceará só havia sido superado como mandante, em 2025, apenas uma vez antes de encarar o Galo – 0 a 1 para o Palmeiras na Copa do Brasil.

Anteriormente, o Alvinegro havia vencido o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi. A equipe gaúcha ainda não havia sido superada em seus domínios em toda a temporada.