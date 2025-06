Ancelotti realiza último treino antes da estreia e não dá pistas sobre escalação

A Seleção Brasileira encerrou nesta quarta-feira (04) a preparação para a estreia do treinador Carlo Ancelotti, contra o Equador. O trabalho aconteceu no estádio Monumental de Guayaquil, palco do duelo contra a La Tri, a partir das 20h, desta quinta-feira (05).

A imprensa teve acesso a apenas 15 minutos do trabalho. Ao contrário do último treino em São Paulo, o time trabalhado pelo italiano acabou não sendo descoberto pelos jornalistas. A expectativa é que se mantenha a equipe que treinou no Joaquim Grava, com: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vinicius Júnior e Richarlison.