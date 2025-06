Ancelotti admite ansiedade para estreia na Seleção: ‘Algo especial’

Leve e com um super alto astral. Assim o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (04/6), véspera do duelo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa. O italiano ainda vem aproveitando este momento de chegada na Seleção Brasileira, mas admitiu ansiedade para estrear.

Contudo, o treinador sabe que terá pela frente uma equipe muito complicada em sua estreia. Afinal, o Equador está na segunda colocação das Eliminatórias da Copa e terá o fator torcida ao seu favor, além de uma das melhores gerações de sua história, para apagar o brilho da primeira partida do italiano com a Canarinho.

“É algo especial. Tem sido uma semana bonita, intensa, a estrutura da CBF está muito bem organizada. Temos trabalhado bem, começamos com vontade, com esperança e trabalhamos por essa camisa que é especial. É assim que tenho sentido esses dias. Tive uma grande recepção de todo o país, nos estádios e até o momento está tudo bem. Agora, temos um desafio importante e estamos preparados. É um jogo muito importante e muito difícil”, disse Ancelotti.

Essa equipe nas suas características tem qualidade no meio, porque Gerson tem uma boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como Bruno está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características, e cada jogo temos que mudar. Andrey tem muita qualidade, eu não conhecia muito. Vi nesses últimos dias e me parece um meia completo. O Andreas também muito bem. A criatividade não será o problema, porque na frente temos jogadores muito bons, como Vini, Matheus Cunha, Estevão que tem qualidade. o problema sempre é combinar a criatividade com a organização e o trabalho de grupo.

Centroavante

Temos que dar a conta as características de Equador. Jogar com Richarlison de centroavante é uma coisa e Matheus outra. O Matheus se dá bem jogando bem de trás, e não vou pedir pra ele fazer o que o Richarlison faz. Depende das características dos jogadores que vou fazer e depende de como a partida mudar. Quero um lateral que empurra muito e outro não. Se você tem um extremo que é ofensivo, não preciso de um lateral extremo que empurra.

Estêvão

Estevão não conhecia porque não vi diretamente, só vi em vídeo, na TV. Ele tem um talento especial, extraordinário que tem que aprender coisas. Mas seu caráter parece um garoto humilde, bom, com gana, personalidade. Isso me parece bom. Digo sempre que jogadores jovens temos que ter cuidado, paciente, para buscar sua posição. Obvio que tem todas as características para ser o futuro da Seleção.