América-MEX retoma interesse no atacante Wesley, do Internacional

Mexicanos tentaram a contratação do camisa 21 do Colorado na última janela de transferências, mas as tratativas não avançaram / Crédito: Jogada 10

O Internacional corre o risco de perder mais uma peça no seu setor ofensivo. Diferentemente das lesões, o atacante Wesley voltou a despertar o interesse do América do México, de acordo com o jornal “Recordo”. A propósito, ainda não houve uma sinalização oficial do clube mexicano. Inclusive, esta seria a segunda tentativa de o América contratar o camisa 21 do Colorado. O clube mexicano já havia se esforçado em adquirir Wesley na última janela de transferências. Contudo, as negociações não progrediram. Segundo a mídia mexicana, o nome do atacante foi uma sugestão de Paulo Victor, ex-goleiro com passagem pelo Grêmio.