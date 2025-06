‘A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores’, reforça presidente do Flamengo

“A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países, e eu não acredito que isso seja sustentável”, disse em entrevista à Forbes.

O Flamengo segue vivo nas três competições importantes de 2025, mas apenas duas delas é o foco. De acordo com o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, Libertadores e o Campeonato Brasileiro são os mais almejados nesta temporada. O Mundial de Clubes, ainda que importantíssimo, é um caso a parte.

No atual momento, o Flamengo ocupa a liderança do Brasileirão, com 24 pontos. Na Libertadores, o Rubro-Negro se classificou de forma dramática às oitavas e vai enfrentar o Internacional. O segundo jogo, aliás, será no Beira-Rio.

Em relação a Copa do Brasil, o Flamengo está nas oitavas de final e irá encarar o Atlético-MG em uma reedição da final do ano passado. O Rubro-Negro pode fazer uma mescla e utilizar alguns reservas nos confrontos.

Além dessas três competições, o Rubro-Negro irá disputar o Mundial de Clubes neste mês nos Estados Unidos. A estreia do clube carioca será no próximo dia 16 contra o Espérance, às 22h (de Brasília). Por conta da dificuldade e pela primeira experiência, o clube não coloca como uma das prioridades.