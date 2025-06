Yamal descarta jogar pelo Real Madrid em algum momento da carreira: ‘Impossível’

Jogador afirma que não pensa na disputa pela Bola de Ouro, mas que quer se divertir em campo e evoluir com a camisa do Barcelona

“Não, é impossível”, disse o atleta durante a coletiva, antes do duelo decisivo da La Roja contra a França, dia 5, às 15h45 (de Brasília), que valerá uma vaga na decisão do torneio continental.

Na reta final de preparação para a semifinal da Liga das Nações da Europa, com a camisa da Espanha, Lamine Yamal participou de uma entrevista coletiva. Assim, o jovem, do Barcelona, analisou a possível briga pela Bola de Ouro, sua fase na temporada, e foi enfático sobre a possibilidade deu um dia defender as cores do Real Madrid.

Isso tudo por causa da forte identificação com com o clube catalão, onde chegou com apenas sete anos e passou por todas as etapas das categorias de base. Com contrato renovado até 2031, o jogador tem um dos maiores salários do elenco e tudo para ser protagonista por muitos anos.

Jovem quer se divertir em campo

A joia foi decisiva na temporada, com 19 gols e 22 assistências nas 60 partidas por clube e seleção. Ele teve destaque nos títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha. Mesmo assim, afirmou que não pensa na Bola de Ouro, mas sim em se divertir. Por fim, o Barcelona parou na Inter de Milão pela semifinal da Champions, um dos sonhos do atacante.

“Não estou pensando em ganhar a Bola de Ouro. Estou pensando em me divertir, jogar bem e, se tiver que ser, será”, salientou.