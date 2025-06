Virou camisa! Título da Champions League inspira uniforme do PSG

O Paris Saint-Germain imortalizou o título inédito da Champions League com o lançamento de um uniforme comemorativo. Revelada logo após a goleada histórica sobre a Inter de Milão, a camisa traz consigo a missão de simbolizar o momento mais marcante da história do clube. A peça, produzida pela Nike, segue o modelo tradicional da temporada, mas com detalhes exclusivos.

Na parte frontal, a camisa preserva a tradicional faixa central vermelha sobre fundo azul, acompanhada pelo escudo do clube. A estrela dourada, projetada com inspiração na Torre Eiffel, surge em cima do emblema. Já nas costas, a peça exibe o número 25, remetendo ao ano da vitória, com frases como “Champions of Europe” e “Ici c’est Paris”.