Vídeo exibe reencontro de Mbappé com ex-companheiros do PSG após título da Champions

Após a conquista inédita do Paris Saint-Germain na Champions League, quem deu os parabéns pessoalmente para alguns dos jogadores foi Mbappé, que defendeu o clube francês por sete temporadas e deixou a equipe no início da última temporada. Eles se reencontraram para defender a França, pela Liga das Nações.

Assim, o atual atacante do Real Madrid se reencontrou com o defensor Lucas Hernández, o meio-campista Zaïre-Emery, e os atacantes Barcola e Dembélé na concentração da França. Além deles, Doué também está convocado, mas não jogou com Mbappé quando ele estava no time francês.