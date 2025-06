São Paulo vai lucrar quase R$ 500 mil com venda de Marquinhos do Arsenal ao Cruzeiro

Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube formador tem direito a aproximadamente 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil)

O Cruzeiro vai comprar o jogador Marquinhos do Arsenal, da Inglaterra. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o São Paulo, como clube formador, tem direito a aproximadamente 75 mil euros (cerca de R$ 486 mil, de acordo com a cotação desta segunda-feira, 2/6).

Marquinhos foi vendido pelo São Paulo ao Arsenal por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões pela cotação da época). A venda foi em 2022.