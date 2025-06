São Paulo renova com mais uma joia de Cotia

Nicolas é considerado o melhor lateral-esquerdo em sua categoria na última temporada pelo Diário AS, da Espanha. Por conta disso, já passou pelo radar de Barcelona e Stuttgart. Com a extensão do vínculo, o São Paulo não corre o risco de perder o jogador na próxima janela de transferências. O contrato anterior ia até outubro de 2026.

Recém-promovido ao time Sub-20, Nicolas participou de um intercâmbio do Tricolor junto com o Stuttgart, em maio deste ano. O lateral participou de treinos com a equipe Sub-21 e se destacou, despertando o interesse da comissão técnica do clube alemão.

No Tricolor desde 2018, Nicolas também atua com meia-esquerda equipe Sub-20. O jogador subiu para a categoria após o título da Copinha. Ao todo, já atuou 95 vezes com a camisa do São Paulo e marcou 13 gols, sendo um nesta temporada.

