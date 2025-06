Ronald Koeman critica excesso de jogos e condena Mundial de Clubes: “É um absurdo”

Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, criticou duramente o Super Mundial de Clubes e o novo formato da competição adotado pela Fifa. A declaração ocorreu durante uma coletiva de imprensa antes do jogo contra a Finlândia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

“Eu já disse isso antes. É um absurdo disputar esse Mundial de Clubes. Mas, é claro, os clubes ficarão felizes com o dinheiro que recebem. No entanto, não consigo imaginar um jogador comemorando essa vitória como faria com uma liga, uma Champions League, Eurocopa ou Copa do Mundo”, afirmou Koeman.

Por fim, o técnico reforçou que a carga de jogos está abusiva e que o novo formato do Mundial, com 32 equipes divididas em oito grupos, só piora a situação.

“Isso vai destruir os jogadores”, concluiu Ronald Koeman, que fez o gol do título da primeira Champions League da história do Barcelona, em 1992.

O Mundial de Clubes Fifa 2025 será realizado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.