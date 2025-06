Rodrigo Caetano conta detalhes do acerto de Ancelotti com Seleção Brasileira

“O Carlo foi a vida inteira um técnico extremamente vitorioso em clubes, mas tem muitas dinâmicas distintas entre clube e seleção. Então nós tínhamos que acelerar esse período, diminuir esse gap entre ele se apresentar no Brasil. Acho que a gente conseguiu fazer isso, muito pela boa vontade dele em entender. As nossas reuniões foram proveitosas. Então o nosso trabalho foi esse”, explicou ‘CNN Esportes’.

“Eu acho que é justamente isso que comprova a necessidade de uma instituição como a CBF ter profissionais. Durante todo esse período de transição, da saída do ex-presidente para a chegada do novo, nós seguimos trabalhando normalmente, fazendo as nossas observações, constituindo também uma relação com o novo treinador. Passamos todo esse período abastecendo o Carlo Ancelotti com informações. Eu acho que é para isso que realmente a gente existe. Somos profissionais e completamente apartados de qualquer discussão política”, contou o dirigente.

“O valor de um profissional é justamente esse. Que as discussões e as questões políticas estejam no âmbito político e nós, profissionais, no âmbito profissional. Foi isso que a gente tentou fazer até aqui, transmitindo ao próprio Ancelotti a tranquilidade, tanto na antiga gestão como na nova, de que todos os compromissos assumidos seriam cumpridos”.

A estreia de Ancelotti

Na quinta (05/6), o Brasil, já sob o comando do treinador, encara o Equador, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Guayaquil. A Canarinho está na quarta colocação, com 21 pontos, enquanto a La Tri está na segunda posição, com dois pontos a mais. Posteriormente, a Seleção enfrenta o Paraguai, na Neo Química Arena.

