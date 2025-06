Renan Lodi critica ausência na Seleção e cita preconceito com liga saudita

Fora da Seleção Brasileira desde novembro de 2023, o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Al Hilal, criticou as listas recentes do técnico Dorival Júnior. O jogador citou o preconceito com a liga saudita e não escondeu a expectativa que tinha de estar na primeira lista de Carlo Acelotti, para os jogos contra Equador e Paraguai.

“Eu pensava que ia ter oportunidade de novo. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a Liga Saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números. Eu acho que eu merecia”, disse em entrevista ao Globo Esporte da EPTV, afiliada da TV Globo.

“Não sei se realmente eles faziam a convocação de quem realmente merece. Se for pegar meus números, eu deveria ir”, ressaltou.

Ele, no entanto, ainda mira chance na Seleção Brasileira após chegada de Carlo Ancelotti. O jogador destacou que vai conseguir “por merecimento e não por coisas externas”.

“Mas com a chegada do Ancelotti vai ser por merecimento, não por coisas externas […] Pela forma que conheço ele, das oportunidades que tive de enfrentar ele, tenho total certeza que ele vai dar certo porque ele sabe gerenciar bem o grupo. Quando o Vini chegou no Real Madrid, e logo ele chegou depois, o Vini não estava num bom momento. Com a chegada do Ancelotti, ele abraçou o Vini, deu oportunidade. Passado um ano, dois anos, o Vini foi sendo um dos destaques. É o gerenciamento que ele fez, não só com o Vini, mas com a estrutura toda que ele tinha no Real Madrid”, destacou.