Regra de dois toques no pênalti é alterada após discussão na Champions League

Mesmo quando o segundo toque acontece acidentalmente, a responsabilidade de identificar a infração cabe à arbitragem. A mesma lógica se aplica quando a bola bate na trave e o próprio cobrador finaliza na sequência.

A decisão gerou polêmica, principalmente devido à tecnologia das bolas com chip, que detectam qualquer movimento. Até hoje, as competições que adotaram esse recurso foram a Copa do Mundo de 2022 e a Eurocopa do ano passado.

Um trecho da publicação do Ifab explica a mudança no pênalti

“(Quando) o cobrador de pênaltis chuta acidentalmente a bola com os dois pés simultaneamente ou a bola toca o pé, ou a perna que não chutou imediatamente após o chute: Se o chute for bem-sucedido, ele será repetido. Se o chute não for bem-sucedido, um tiro livre indireto é concedido (a menos que o árbitro use a vantagem quando claramente beneficia a equipe defensora) ou, no caso de pênaltis (decisão por pênaltis), o tiro é considerado perdido.”