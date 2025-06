Real Madrid tenta fechar com joia do River Plate antes do Mundial de Clubes

O Real Madrid está se movimentando nos bastidores para reforçar o time para o Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 14 de junho, nos Estados Unidos. De acordo com veículos espanhóis e argentinos, representantes do clube espanhol, liderados por Juni Calafat, braço direito de Florentino Pérez, teriam viajado a Buenos Aires para tentar fechar o acordo com o argentino Franco Mastantuono, jovem promessa do River Plate.

A ideia do Real Madrid é concluir a contratação ainda nesta semana e levar Mastantuono para o Mundial de Clubes, torneio no qual o próprio River Plate também estará presente. Dessa maneira, o clube estaria disposto a pagar os 45 milhões de dólares da cláusula de rescisão, o valor mais alto do futebol argentino. Um grande investimento para contar com o meio-campista de 17 anos, que completa 18 no dia 14 de agosto.

Nascido em Azul, na província de Buenos Aires, Mastantuono tem cidadania argentina e italiana. Isso significa que, caso ele vá para o clube merengue, não ocuparia uma vaga de estrangeiro no elenco principal do Real Madrid. Caso o negócio seja fechado, ele será o terceiro reforço confirmado pelo clube nesta janela, ao lado do zagueiro Dean Huijsen e do lateral-direito Trent Alexander-Arnold. O clube também já anunciou o técnico Xabi Alonso.

Mastantuono tem contrato com o River Plate até 31 de dezembro de 2026. No entanto, ele também está na mira do PSG. De acordo com a imprensa francesa, o técnico do PSG, Luis Enrique, já teria conversado algumas vezes com o jogador.

Alvo do Real Madrid convocado pela Argentina

O jovem esteve na lista de convocados do técnico Lionel Scaloni para os próximos dois jogos das Eliminatórias da Copa, nesta Data Fifa de junho. Os atuais campeões do Mundo vão enfrentar o Chile, no dia 5 de junho, e a Colômbia, no dia 10. Por fim, a seleção argentina já está classificada para o torneio.