PSG mira contratação de zagueiro ucraniano para o Mundial de Clubes

Jogador do Bournemouth interessa ao clube francês, mas transferência pode esbarrar em questões políticas e valor acima de 50 milhões de euros

O PSG já começou a se movimentar no mercado em busca de reforços após conquistar o título inédito da Champions. De acordo com informações do jornal ‘L’Équipe’, o clube francês tem interesse na contratação de Illya Zabarnyi, zagueiro ucraniano que atua no Bournemouth, para a disputa do Mundial de Clubes.

A contratação do jogador foi um pedido do técnico Luis Enrique. Segundo o jornal francês, o treinador “vê Zabarnyi como a peça ideal para reforçar a defesa do PSG”.

No entanto, o defensor de 22 anos tem demonstrado certa hesitação quanto à possível transferência para Paris. Isto porque, segundo o ‘L’Equipe’, uma das razões seria a presença do goleiro russo Matvei Safonov no elenco.

Essa situação levanta questões delicadas por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Mesmo assim, o PSG trabalha para fechar o acordo até o dia 10 de junho, com o objetivo de contar com o atleta no Mundial de Clubes. O Bournemouth, por sua vez, só aceita negociar por um valor superior a 50 milhões de euros.