Presidente do Fluminense revela sondagens por Neymar e CR7

O caso de Neymar é mais complexo. Afinal, o jogador tem contrato com o Santos e discute a renovação contratual. Mário Bittencourt explicou que, primeiramente, pediu o aval do presidente do Peixe. Depois, entrou em contato com o pai e empresário do atleta. Contudo, o craque recusou a oferta e reiterou o compromisso com o recondicionamento físico durante o Mundial.

“Tentei trazer jogadores grandiosos. Quando trouxe Fred, Marcelo e Thiago Silva, não escrevi uma proposta e enviei. Primeiro procurei saber o desejo do atleta em vir. Depois, se tiver o sinal verde, monta um projeto. O Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar, perguntei sobre o que acha e ele achou ótimo. Ele (Neymar) foi gentil e elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos e pedi autorização. Ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil, não fechou as portas e disse que gostaria de ouvir”, disse.

“A ideia era trazer para o Mundial. Seria uma coisa do Fluminense com o Santos. Se ele continuar no Santos, seria o momento que ele não iria jogar no Santos e estaria representando a gente no Mundial. Ele ficou de pensar e conversar com o presidente. Ontem, no final da tarde, mostrou tudo o que já achava do Neymar. Ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se recondicionar”, completou.

Cristiano Ronaldo no Fluminense

Neymar não foi o único grande craque procurado pelo Fluminense. Afinal, o presidente tricolor também fez sondagem por Cristiano Ronaldo. O craque português está de saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está na mira de alguns clubes para o Mundial de Clubes. Portanto, não é simples contratá-lo. Mário Bittencourt revelou que procurou o empresário, mas não chegou a ter uma conversa direta com o craque português. Dessa forma, é um sonho muito distante.

“Tenho uma relação que não é próxima, mas eu ligo e me atende, que é o Jorge Mendes. Foi empresário do Cristiano Ronaldo a vida inteira, mas hoje não é. O empresário do André também é muito amigo do Jorge (Mendes). Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade do Cristiano Ronaldo jogar o Mundial de Clubes. Ele foi muito claro comigo e disse que não tem interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Falei que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal, seria legal jogar no Brasil e um sonho para a nossa torcida, mas não colocamos proposta na mesa”, disse.