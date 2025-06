Plata é desconvocado pelo Equador e retornará ao Flamengo

O atacante equatoriano se lesionou durante um treino e foi diagnosticado com um edema ósseo no dia 23 de abril. Desde então, desfalcou o Flamengo. Contudo, foi convocado pelo Equador para os jogos contra o Brasil e Peru, nos dias 5 e 10, respectivamente. A Fifa determina que, uma vez convocado, o jogador deve se apresentar sob pena de suspensão.

Gonzalo Plata vai voltar para o Flamengo . Afinal, o jogador foi desconvocado pelo Equador nesta terça-feira (3) por causa de uma lesão no joelho direito. O atacante tem o retorno previsto para sexta (6) e dará continuidade ao tratamento visando a disputa no Mundial de Clubes da Fifa, em junho, nos Estados Unidos.

Assim, Plata se apresentou em Guayaquil na segunda-feira (2), mas não treinou com os companheiros. Em nota, o Flamengo alegou que o Equador fez um “procedimento à revelia” do clube buscando “antecipar etapas”‘. Além disso, reclamou da convocação do atleta, mesmo machucado. A Federação Equatoriana, no entanto, rebateu e disse que tinha conhecimento do Rubro-Negro.

A polêmica chegou ao fim na tarde desta terça. Em uma reunião online entre o departamento médico do Flamengo e do Equador, as partes chegaram a um acordo pela desconvocação e apararam as arestas, de acordo com o “ge”. A Federação Equatoriana também pediu desculpas por “qualquer mal-entendido”.

Veja a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6) para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o Departamento Médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira (3), em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso"

