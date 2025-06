Plano do Inter é fechar com cinco reforços para suprir carências no elenco

As eventuais classificações na Copa do Brasil e Libertadores para o Inter, além de consolidar uma recuperação no Campeonato Brasileiro, estão ligadas à chegada de reforços. Isso porque o entendimento é que haja a necessidade em qualificar o elenco, bem como suprir a escassez de opções por contusões. A diretoria e a comissão técnica não estipularam um prazo para concluir as tratativas para novos jogadores. Ao mesmo tempo, a missão será sacramentar a contratação de cinco novas peças.

As posições que são prioridades a serem reforçadas são lateral-direito, zagueiro, volante, ponta e atacante que jogue centralizado. A única tratativa que está em estágio mais avançado é com o lateral-direito Alan Benítez, com uma assinatura de um pré-contrato. Afinal, o paraguaio está em reta final de contrato com o Cerro Porteño. Por sinal, tal tipo de negociação será um padrão das movimentações. Até porque o clube dará preferência a alvos que encaixem na sua situação financeira. No caso, oportunidades de mercado, pois alguns jogadores ficarão livres no mercado a partir do dia 30.