Organizadas invadem sede social do Corinthians: ‘Revolução começou’

Cerca de 200 torcedores ocupam a administração do Parque São Jorge na tarde desta terça-feira (3): 'A ideia agora é reforma do estatuto'

Membros de torcidas organizadas do Corinthians invadiram a sede social do clube, no Parque São Jorge, na tarde desta terça-feira (3). Cerca de 200 pessoas entraram no local e trancaram os portões com corrente e cadeado. Em seguida, se locomoveram para o quinto andar, onde fica a administração do clube.

Participaram as organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Os torcedores, afinal, protestam contra a administração do clube.