Grêmio e Lyon debatem molde de transação pelo zagueiro Adryelson

O Grêmio deu início a conversas com o Lyon para tentar fechar um acordo pelo zagueiro Adryelson, de 27 anos. O defensor atualmente defende o Anderlecht por empréstimo, mas o vínculo expira em junho. Na atual etapa das tratativas, o Tricolor gaúcho e o clube francês debatem qual seria o modelo ideal para a negociação.

Até porque o Lyon ainda não comunicou se aceitará ceder Adryelson por empréstimo ou somente liberá-lo em definitivo. Mesmo que alguns detalhes ainda estejam sendo discutidos, o Imortal se apoia em um fator para concretizar a transferência. No caso, a boa relação entre os dirigentes do Grêmio e os administradores do grupo Eagle, que tem John Textor como um dos proprietários. O defensor é um dos principais alvos para a zaga, ao lado de Johan Romaña, do San Lorenzo, da Argentina. O Imortal estuda voltar a concentrar esforços em fechar com o colombiano, depois de fazer três investidas na primeira janela de transferências do ano.