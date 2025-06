Gregore/Freitas: a dupla intacta da era Paiva no Botafogo

Volantes mantêm parceria da temporada passada e são os jogadores mais utilizados nas 18 partidas do treinador português

Se Renato Paiva tem uma espinha dorsal de equipe em mente, o esboço do time ideal começa a partir do meio de campo. E com uma dupla entrosada desde o ano passado. Afinal, Gregore e o capitão Marlon Freitas prosseguem o trabalho da melhor temporada da história do Botafogo. Eles são os jogadores de linha que quase sempre figuram entre os 11 iniciais e os mais utilizados nos 18 embates sob o comando do técnico português. Aliás, apenas John, unanime no gol, iguala o número de volantes: 16 aparições como titulares (leia mais detalhes abaixo).

Freitas e John disputaram todos os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mas, preservados para outras jornadas, ainda não estrearam na Copa do Brasil. Gregore, por sua vez, perdeu apenas uma jornada do Brasileirão e foi poupado no jogo de volta da terceira fase da competição de mata-mata, contra o Capital (DF).

“Gregore e Marlon têm jogado todas as partidas praticamente. São jogadores com utilização massiva”, definiu o treinador lusitano do Mais Tradicional.

Cão de guarda

Em todas as outras posições, Paiva teve dúvidas ou perdas por lesões e suspensões. No meio de campo, por exemplo, o treinador quebrou a cabeça e passou por inúmeras dores de cabeça. Pôs Savarino, Allan, Santi e De Paula como o último homem e deu inúmeras explicações a cada escalação. No entanto, não mexeu na dupla de volantes. Não há, portanto, competitividade ou rotação quando Gregore e Freitas estão à disposição da comissão técnica.

Na segunda-feira (2), durante o media day do clube, no Espaço Lonier, indagado, então, pela equipe de reportagem do Jogada10, Marlon Freitas não economizou nos elogios para o companheiro.