Fluminense irá inaugurar novo estúdio de TV no Maracanã

Tricolor reformula projeto de TV, que contará com a saída de Laranjeiras, nova programação e equipe e estreia no Mundial de Clubes

O Fluminense inaugura, nesta quarta-feira (4), o novo estúdio da TV do clube, que deixará as Laranjeiras e irá para o Maracanã. Assim, o novo espaço fará parte da reformulação da FluTV, que contará com uma nova programação e equipe. Com a presença no Mundial de Clubes, o Tricolor aproveitou para avançar com o projeto.

Além disso, a programação será renovada com novo modelo de pré-jogo e outros programas. Dois deles, inclusive, já estão bem estruturados e pretendem trabalhar com influenciadores e parte do elenco.