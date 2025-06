Fluminense deixa ‘espaço’ para reforços em lista do Mundial

Durante a participação no podcast, o presidente do Fluminense revelou que fez sondagens por Neymar e Cristiano Ronaldo. Contudo, não teve sucesso. O jogador do Santos, por exemplo, ficou lisonjeado com a oportunidade, mas pretende aproveitar o período do Mundial para se recuperar fisicamente. Já o craque português, por sua vez, não pretende jogar no futebol brasileiro.

O Fluminense garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025 após a conquista da Libertadores de 2023. O Tricolor está no Grupo F junto com Borussia Dortmund, da Alemanha, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. O Time de Guerreiros estreia no dia 17, às 13h (de Brasília), contra a equipe alemã, no Estádio MetLife, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.