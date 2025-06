Ex-atacante cita incômodo de Neymar: ‘Não há ser humano que aguente’

O ex-atacante Luis Fabiano expôs a irritação de Neymar em seu retorno ao Brasil. Isso porque o antigo jogador indicou que o camisa 10 do Santos considera as reclamações que recebe como abusivas. Em participação no programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, o comentarista explicou que a decepção com a alta expectativa com sua volta ao futebol brasileiro é a principal razão para as críticas.

“Ele está sobrecarregado, é muita coisa em cima dele. Não há ser humano que aguente toda essa pressão, toda essa expectativa que foi gerada na volta do Neymar. Já voltou machucado, ficou muito tempo sem jogar. Ele precisa dar uma resposta, o contrato tá acabando”, Luis Fabiano avaliou o cenário