Ex-árbitro na Inglaterra inicia nova carreira após demissão por polêmicas

Entidade responsável pela arbitragem inglesa comunicou o desligamento do profissional em dezembro de 2024

O ex-árbitro David Coote tornou-se entregador na Inglaterra. A PGMOL, instituição que é responsável por administrar a arbitragem no país, comunicou o seu desligamento em dezembro do ano passado. O profissional também sofreu uma suspensão de 16 meses aplicada pela Uefa, que será vigente até junho de 2026.

As principais causas para demissão foram as polêmicas envolvendo Klopp e o uso de drogas. Neste primeiro episódio, houve a divulgação de um vídeo em que David ofende e faz duras críticas ao ex-técnico do Liverpool. O árbitro também sofreu acusações de promover uma festa repleta de drogas ao mesmo tempo em que exercia sua função como juiz.