Em tempo de indefinição, Rodrygo estrela campanha global com foco no ‘poder das pausas’

Atacante do Real Madrid, bem como Lamine Yamal, do Barcelona, protagonizou um curta sobre sua carreira, promovido pela ação

A Powerade lançou recentemente a campanha global “Pausa é Power” com foco no impacto positivo das pausas conscientes na rotina de atletas. Estrela da ação, Rodrygo Goes protagonizou o filme “My First Love” para apresentar, de forma mais íntima, desde sua infância no futsal ao alto rendimento exigido nas ligas europeias. Isso, evidentemente, voltado aos seus momentos de introspecção — seguindo o objetivo do projeto.

A campanha, aliás, simboliza uma nova etapa da Powerade, em que reafirma seu compromisso com atletas e projeta presença significativa nas principais competições globais. A marca estará nos bastidores do Mundial de Clubes da FIFA, além das Copas do Mundo masculina e feminina de 2026 e 2027, respectivamente. Bem como nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028.