Éderson, da Atalanta, é alvo do futebol árabe

Staff do meio-campista brasileiro foi abordado por representantes do Al-Hilal

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, a alta cúpula do clube árabe já fez contato com o entorno do atleta brasileiro de 25 anos para saber a disposição do mesmo em deixar o futebol do Velho Continente. No clube de Bérgamo desde 2021, ele fez 139 jogos com 13 gols, três assistências e o marcante título da Liga Europa, na temporada 2023/2024.

Em meio a janela de transferências excepcional por conta do Mundial de Clubes , equipes de todo o mundo ganharam dias a mais para trazer reforços. E o Al-Hilal, participante do torneio que vai acontecer nos Estados Unidos, observa o mercado europeu onde o alvo da vez é o meio-campista Éderson, da Atalanta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar do interesse considerável do Al-Hilal, as tratativas ainda estão em fase inicial. Tanto é que nem Éderson ou a Atalanta receberam qualquer proposta formal. Um dos motivos, nesse sentido, é a priorização da busca por um novo técnico onde outra figura do futebol italiano é o favorito, caso de Simone Inzaghi. Em caso de aceite do atual treinador da Inter de Milão, viabilizar a contratação de Éderson é vista, inclusive, com otimismo em razão de Inzaghi conhecer e se agradar com o estilo de jogo do brasileiro.

Plano B?

O meio-campista brasileiro é a segunda abordagem recente mais clara do clube saudita em relação ao mercado europeu. Antes, a tentativa foi de trazer Bruno Fernandes, do Manchester United, oferecendo a astronômica quantia salarial de 77 milhões de euros por ano. Ou seja, equivalente a R$ 501 milhões na atual cotação.

Mesmo com números dessa magnitude, Bruno rejeitou a possibilidade por entender que prefere seguir atuando no futebol do Velho Continente. Assim, as atenções do Al-Hilal para contratar um meio-campista se voltaram para Éderson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.