Denunciado por assédio a menores, conselheiro do Palmeiras é afastado

O Conselho Deliberativo do Palmeiras votou nesta segunda-feira (2) pelo afastamento de Celso Bellini. Afinal, o conselheiro foi acusado de assédio a menores de idade, em setembro do ano passado, nas dependências da sede social do clube. Foram 186 votos a favor da suspensão e nove contra.

No fim do ano passado, Celso Bellini foi suspenso por 90 dias. Na época, a presidente Leila Pereira determinou a instauração de sindicância para apurar e esclarecer os fatos. O conselheiro teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninas no elevador de um dos prédios da sede social.