Convocações farão Palmeiras viajar desfalcado para o Mundial

Primeiro parte da delegação embarca para os EUA no dia 9. No entanto, o clube preparou uma logística especial para os jogadores convocados

Todas as ausências são por convocações. Estêvão (seleção brasileira principal), Richard Ríos (seleção colombiana), Gustavo Gómez (seleção paraguaia), Piquerez (seleção uruguaia), Emiliano Martínez (seleção uruguaia), Facundo Torres (seleção uruguaia), Benedetti (seleção brasileira sub-20) e Luighi (seleção brasileira sub-20) não estarão com o grupo na data prevista para o embarque.

No próximo dia 09/6, o Palmeiras viaja para o Mundial de Clubes. No entanto, o elenco não vai completo. Ao todo, o Verdão terá oito desfalques.

No entanto, o clube já montou uma logística à parte para levar aos Estados Unidos estes oito atletas. Eles vão embarcar no avião particular de Leila Pereira para se juntar à delegação na disputa da Copa do Mundo de Clubes, dia 11.

A presidente do clube inicialmente seguiria viagem no seu jato dia 9, assim como a delegação do Palmeiras, para chegar junto com o elenco na cidade da Carolina do Norte.

Assim, Leila mudou o plano para facilitar a viagem dos jogadores convocados e também diminuir os custos do clube. A dirigente seguirá com os atletas e Serginho, massagista do Verdão e também convocado pela Seleção.

