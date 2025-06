Confiança-SE x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (04), o Confiança enfrenta o Bahia em partida atrasada da 5ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Batistão. O time sergipano tenta seguir vivo na competição, enquanto o Tricolor de Aço busca ampliar a liderança no Grupo B.

Como chega o Confiança

Com 7 pontos e na quinta colocação, o Confiança precisa vencer para entrar na zona de classificação e ultrapassar o Náutico, atual quarto colocado. A equipe disputou cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. No ataque, Neto e Breyner Camilo representam a principal esperança de gols sob o comando de Luizinho Vieira. Vivendo um momento de oscilação na Série C, o time vê na Copa do Nordeste uma oportunidade de reação na temporada.

Como chega o Bahia

O Bahia lidera o Grupo B com tranquilidade. Soma 13 pontos e ainda tem um jogo a menos que os concorrentes. Se vencer, abrirá seis pontos de vantagem sobre o CSA, segundo colocado. Rogério Ceni não comandará o time nesta rodada: o técnico do sub-20, Leonardo Galbes, assume a função. A equipe deve entrar em campo com uma formação mista. No ataque, a dúvida está entre Ruan Pablo e Dell.

CONFIANÇA-SE X BAHIA

06° rodada Copa do Nordeste (jogo atrasado)

Data e horário: 04/06/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Batistão – Aracaju (SE)

CONFIANÇA: Felipe; Weriton, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Dionísio e Luiz Otávio; Valdir Júnior, Neto e Breyner Camilo. Técnico: Luizinho Vieiria

BAHIA: Danilo Fernandes; Kauã Davi, Fredi, Gerald (Dodô) e Zé Guilherme (Alex); Jota, Sidney, David Martins e Vitinho; Ruan Pablo (Dell) e Tiago. Técnico: Leonardo Galbes (Sub-20)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)