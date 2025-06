Com seis ‘brasileiros’, Uruguai tem lista das Eliminatórias divulgada

Como de praxe, nos últimos anos, o futebol brasileiro conta com um número considerável de atletas na lista. Nesse sentido, o técnico Marcelo Bielsa chamou Arrascaeta, Varela (Flamengo), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (Palmeiras) além de Luciano Rodríguez, do Bahia.

A seleção do Uruguai divulgou sua lista de convocados, nesta terça-feira (3), visando os dois próximos jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo. A saber, os duelos ocorrem diante de Paraguai (5 de junho, em Assunção) e Venezuela, no dia 10 de junho, em Montevidéu.

Figura que ganhou muita relevância pelo selecionado uruguaio, nos últimos anos, Valverde é a baixa mais clara no plantel do técnico Marcelo Bielsa. O jogador do Real Madrid se recupera de uma lombalgia detectada por exames feitos no fim do mês de maio. A expectativa é que, até a estreia do Real no Mundial de Clubes (18 de junho, contra o Al-Hilal), ele tenha condições de jogo.

Com quatro partidas para o fim da disputa, a situação do Uruguai nas Eliminatórias é tranquila. São 21 pontos conquistados, na terceira colocação, à frente do Brasil por conta do saldo de gols. A distância para a primeira seleção fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Venezuela) é de seis unidades. Desse modo, em caso de dois triunfos nos compromissos de junho, a bicampeã mundial carimba seu passaporte para a disputa que ocorrerá, no próximo ano, em sede tripla: Canadá, Estados Unidos e México.

