Com disputa pela esquerda, Flamengo deve negociar um lateral no fim do ano

Volta de Viña promete esquentar a briga por vaga no setor, que tem Alex Sandro como titular, e Ayrton Lucas como opção no banco

Nos momentos que antecedem a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo teve uma boa notícia com o retorno de Matias Viña, depois de quase 10 meses. Diante disso, o uruguaio acirra a disputa por uma vaga na lateral-esquerda com Alex Sandro e Ayrton Lucas, mas o Rubro-Negro deve negociar um nome do setor no fim do ano. A informação é do portal “ge”.

Afinal, com tal disputa, um dos atletas ficará de fora até dos treinamentos, o que torna a movimentação inevitável para gerar espaço na folha e no grupo. No momento, o clube entende que é cedo para qualquer conclusão sobre o assunto e por isso o foco é acompanhar a evolução física de Viña.