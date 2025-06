CBF abre venda de ingressos para Brasil x Paraguai; saiba detalhes

Confronto acontece pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, na terça-feira (10), na Neo Química Arena

Os bilhetes estão disponíveis através do site www.bilheteriadigital.com . Os valores das variam entre R$ 200 e R$ 450. Os portões abrem a partir das 18h45 e é recomendado utilizar o transporte público para chegar ao jogo.

A CBF iniciou na tarde desta terça-feira (3) a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Paraguai, que será na próxima terça-feira (10), às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O duelo é pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida marcará a estreia do técnico Carlo Ancelotti em território nacional. Antes disso, porém, ele comanda a Seleção Brasileira pela primeira vez diante do Equador, em Guayaquil. O confronto será na quinta-feira, a partir das 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

O Brasil vem de uma dura goleada para a Argentina e ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. A distância para a ponta da tabela de classificação é de dez pontos.

Preços dos ingressos para Brasil x Paraguai

Norte – R$ 200,00

Sul – R$ 250,00

Leste Superior – R$ 300,00

Oeste Superior – R$ 350,00

Leste Inferior – R$ 350,00

Oeste Inferior – R$ 450,00