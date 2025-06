CazéTV anuncia reforço para transmissão do Mundial de Clubes nos EUA

Aliás, foi isso que aconteceu durante as coberturas da Copa do Mundo em 2022 e também dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Assim, Fábio Medeiros, head de conteúdo da Cazé TV, disse ao Folha de São Paulo que Defante recebeu a orientação de ‘zaralhar’, sem qualquer restrição.

Diogo Defante está de volta à CazéTV para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa. O canal aposta na volta do humorista e youtube para trazer um público que não costuma acompanhar esporte para ajudar a viralizar.

Assim, o Palmeiras está no Grupo A e vai enfrentar o Al Ahly, Inter Miami e Porto. Enquanto Botafogo, no Grupo B, vai encarar o PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O Super Mundial de Clubes de 2025 vai contar com quatro brasileiros na edição: Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras. As equipes conquistaram a vaga através da conquista da Libertadores nos últimos anos.

“Ele vai zaralhar na Copa. Esse é o briefing. É o que a nossa audiência espera, é o que queremos dele: autenticidade, bom humor, carisma non sense e aquela rebeldia que o público da Cazé TV está com saudade. Ele é imprevisível e essa é a graça: a gente nunca sabe o que ele está prestes a aprontar”, explica.

No Grupo D, os desafios do Flamengo serão contra o Chelsea, Léon e Espérance. Por fim, no Grupo F, o Fluminense disputa vaga com o Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

A CazéTV, portanto, vai transmitir todas as partidas do novo Mundial de Clubes, que também vai contar com clubes como o Real Madrid, Bayern de Munique e Inter de Milão.