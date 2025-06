Bruno Fernandes, do United, recusa proposta milionária do futebol árabe

Capitão dos Red Devils, jogador português rejeita oferta que poderia triplicar seu salário para atuar no Al-Hilal, da Arábia Saudita

Um dos principais nomes do Manchester United, Bruno Fernandes tem chamado a atenção do futebol árabe. Assim, o Al-Hilal apresentou uma proposta de cerca de 100 milhões de libras (R$ 770 milhões). No entanto, o português recusou um salário, que estima-se poderia chegar a 700 mil libras (R$ 5,4 milhões) por mês.

Dessa forma, o jogador segue como capitão dos Red Devils, com contrato até 2027, tendo opção de renovar por mais um ano. Mesmo com a possibilidade de quase triplicar o salário, o meio-campista optou por permanecer no futebol inglês.