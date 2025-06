Braithwaite passará por reavaliação depois de uma possível fratura

Mano inicia planejamento para realizar ajustes

Antes da paralisação na temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes, o Grêmio terá mais uma partida. No caso, o time enfrentará o Corinthians, no dia 12 de junho, na Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão. Em momento anterior, pela data Fifa de junho, o técnico Mano Menezes contará com 11 dias livres para fazer alguns reparos em treinos. Posteriormente a este duelo contra o Timão, o treinador contará com pelo menos mais um mês apenas com treinamentos durante a realização do novo modelo do Mundial de Clubes. Neste período, o comandante realizará correções, que exigem maior complexidade e se aprofundará na implementação do seu estilo de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook