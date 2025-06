Botafogo x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso se despede da torcida antes de embarcar para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes da Fifa / Crédito: Jogada 10

Botafogo e Ceará quitam a rodada que estão devendo no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O encontro desta semana encerra, enfim, a décima jornada desta edição da competição nacional. O Glorioso está em nono lugar, com 15 pontos. O Vovô, em décimo, aparece logo atrás, com a mesma pontuação, mas em desvantagem nos critérios de desempate. Como chega o Botafogo? Uma simples vitória coloca o Botafogo no G6 do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro pegaria um elevador e subiria até a zona de classificação para a próxima Libertadores. É a chance de viajar para os Estados Unidos, local do Super Mundial, com a cabeça mais tranquila após proporcionar uma grande despedida a quem vai ao Colosso do Subúrbio.

Sobre a equipe que vai a campo, Renato Paiva não conta com o Bastos (zagueiro), Jeffinho (atacante), Martins (atacante) e Savarino (meia-atacante). Os três primeiros ainda estão no departamento médico do Botafogo. Com contrato renovado, o último, por sua vez, está a serviço da seleção venezuelana nesta Data-Fifa. Em contrapartida, Paiva deve contar com Jesus e Cuibano, poupados na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro. Os dois, aliás, podem ter a despedida definitiva da torcida alvinegra, pois têm propostas da Inglaterra e podem encerrar a participação no Mundial vendidos para o Nottingham Forest. Como chega o Ceará? Assim como o Botafogo, o Ceará também pode alcançar o G6 com um triunfo, situação que confere ao time forasteiro uma carga extra de motivação para visitar o atual campeão brasileiro. Matheus Bahia, Rômulo e Aylon não viajaram ao Rio de Janeiro e, assim, desfalcam o Vozão. Por outro lado, Fernandinho volta a aparecer entre os relacionados do técnico Léo Condé, que não conta com nenhuma baixa entre as opções à disposição na partida da rodada passada, contra o Atlético Mineiro, na Arena Castelão.