Botafogo lança novo primeiro uniforme para sequência da temporada

Com homenagem à conquista do Brasileirão de 1995, Alvinegro fará estreia da nova camisa nesta quarta-feira, diante do Ceará, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

O Botafogo apresentou, nesta terça-feira (3), o novo primeiro uniforme para a sequência da temporada (2025/26). Assim, em parceria com a Reebok, o clube lançou a nova camisa, que resgata os anos 90 com a alegria, irreverência e a personalidade daquele geração. A conquista do Brasileirão de 1995 serviu de inspiração para a nova coleção, intitulada ” Aura 90 – Os Campeões estão de volta!”. Dessa forma, o Alvinegro estreia o uniforme nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília). O time encara o Ceará, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos.