Botafogo abre janela, anuncia Montoro e cutuca rival

Com apenas 18 anos, meia-atacante é a primeira aquisição do Botafogo em junho. Fla, que tentou atravessar, ficou chupando dedo

Cria do Vélez Sarsfield, assim como o multicampeão Almada, Montoro se destacou pelo Fortín, mesmo com a pouca idade. Por lá, inclusive, anotou três gols nesta edição da Copa Libertadores.

O Botafogo abriu a janela de transferências internacionais para o Mundial de Clubes e anunciou a contratação do meia-atacante Montoro, de apenas 18 anos. Nesta terça-feira (3), a fera argentina assinou com o Mais Tradicional até 2029.

Nos últimos dias, o Flamengo tentou atravessar a negociação com o Botafogo, mas o jovem hermano manteve a palavra e veio para o Glorioso.

No vídeo do anúncio, aliás, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, envia um áudio para o novo garoto alvinegro. No fim, uma chamada não recebida de um número desconhecido para cutucar o clube da Lagoa Rodrigo de Freitas.

“Muito animado por recebê-lo na família Botafogo. Assisti seus jogos, acompanhei suas jogadas, você tem exatamente o que procuramos. Vai ser muito legal. Você é um dos escolhidos. Estou muito feliz por você estar aqui”, disse o big boss norte-americano.

