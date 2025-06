Athletico busca contratação de jogador revelado no Fluminense

Lateral-direito Calegari é o nome em questão; pedido foi do técnico Odair Hellmann, que o revelou no Tricolor em 2020

O Athletico, vivendo má fase na Série B do Brasileirão, está com negociação aberta para tentar a contratação do lateral-direito Lucas Calegari. O jogador de 23 anos pertence ao Fluminense e está cedido ao Famalicão-POR até o fim de junho.

Segundo informações do “JP News Curitiba” desta terça-feira (3), o novo técnico do Furacão, Odair Hellmann, foi quem levantou o nome do atleta. Afinal, o treinador já o comandou durante sua passagem pelo Fluminense, em 2020. Ele foi, inclusive, o responsável por subir o jogador aos profissionais. Sua estreia se deu em julho do citado ano, em amistoso contra o Botafogo. Pela equipe carioca, ele realizou 86 jogos, anotando um gol e quatro assistências.