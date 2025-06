Após vice na Champions, Inzaghi deixa a Inter de Milão

Inzaghi assumiu o time em 2021 e conquistou um Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália. No entanto, ficou marcado por derrotas importantes: perdeu a final da Champions League em 2023 para o Manchester City e, mais recentemente, sofreu uma goleada por 5 a 0 diante do PSG.

O ciclo de Simone Inzaghi no comando da Inter de Milão chegou ao fim. Ele se reuniu com a diretoria nesta terça-feira (3) e confirmou sua saída do clube, optando pela rescisão de contrato. A Inter, por sua vez, divulgou um comunicado em tom de despedida.

“Chegou a hora de dizer adeus a este clube, depois de uma jornada de quatro anos durante a qual dei o meu melhor. Todos os dias, meu primeiro e último pensamento foi a Inter. Num dia difícil como hoje, penso que é justo expressar minha gratidão. Nunca vou esquecer vocês”, declarou o italiano.

Segundo a imprensa italiana, Inzaghi recebeu uma proposta do futebol da Arábia Saudita no valor de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) por ano. Ele também poderá disputar o Super Mundial de Clubes, que começa neste mês de junho, nos Estados Unidos. A estreia será contra o Real Madrid. Enquanto isso, a Inter busca um novo treinador e avalia a contratação do espanhol Cesc Fàbregas, atualmente no Como, ou de Roberto De Zerbi, que comanda o Olympique de Marselha.