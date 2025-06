Após nova recusa, Léo Jardim faz contraproposta ao Vasco

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (3), o Cruz-Maltino ainda não deu resposta ao staff do jogador. Esta, aliás, já foi a quarta proposta do Vasco para renovar com o goleiro, que tem contrato até o fim de dezembro. No entanto, há uma cláusula de renovação automática por uma temporada caso Jardim atue em 60% dos jogos do time no ano, algo próximo de se confirmar.

O Vasco segue a saga de tentar a renovação contratual com o goleiro Léo Jardim, titular inconteste da equipe. Os representantes do arqueiro recusaram nova oferta da cúpula vascaína, mas apresentaram uma contraproposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Fifa dá razão ao Newell’s, mas Vasco não teme transfer ban

A última oferta vascaína contava com contrato até o fim de 2030, além, é claro, de aumento salarial e bonificações por metas. Visado no mercado por se tratar de um dos melhores jogadores da posição no país, o jogador ainda não definiu o futuro.

Na última segunda (2), cabe salientar, o CEO do Vasco, Carlos Amodeo, falou em entrevista a jornalistas após o sorteio da Copa do Brasil, sobre a situação. Segundo o próprio, há um “diálogo permanente” com o staff de Léo Jardim.

“Temos um diálogo permanente com ele (Léo Jardim). Não só com o staff, mas com o jogador. Semana passada oferecemos uma proposta muito justa pelo atleta, que o torna um dos jogadores mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos”, disse na sede da CBF, onde ocorreu o sorteio.